Ученые опровергли популярный миф о кошках

Ученые из Оклендского университета (США) выяснили, что кошки умеют глубоко привязываться и проявляют скорбь после смерти другого питомца. Об этом сообщает ScienceDirect.

В эксперименте приняли участие более 450 владельцев кошек, у которых недавно умерло другое домашнее животное — кошка или собака. Примерно в двух из трех случаев умершим питомцем была другая кошка, в остальных — собака.

Исследователи отметили, что чем дольше животные жили вместе, тем сильнее кошки страдали после потери «друга». При этом важную роль играли время, проведенное вместе, и отношения между животными.

Сообщается, что некоторые кошки трудно засыпали после смерти товарища, отказывались от еды или издавали грустные звуки. Другие старались больше времени проводить с владельцами либо не желали играть в любимые игры.

Исходя из результатов наблюдений, профессор Дженнифер Вонк из Университета Окленда опровергла миф, что кошки независимые и не умеют привязываться. Она добавила, что кошки могут объединяться и формировать некие иерархии, что свидетельствует о крепких социальных связях.

При этом ученые считают, что кошачью грусть часто усиливают сами владельцы. Они проецируют на питомцев свою боль.