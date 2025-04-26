Ученые предложили применять смартфон в борьбе с депрессией

Ученые из Университета Киото предложили новый подход к лечению депрессии, который значительно отличается от традиционных взглядов. Вместо того чтобы считать смартфоны лишь источником стресса, они предлагают использовать их как средство психотерапевтической помощи.

Команда специалистов разработала мобильное приложение, которое основано на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая уже зарекомендовала себя в лечении тревожных расстройств и депрессии. Данные его работы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Приложение прошло испытание в рамках одного из крупнейших исследований, в котором участвовало почти четыре тысячи японцев, страдающих от субклинической депрессии. Эта форма недуга проявляется менее выраженными, но устойчивыми симптомами, которые могут значительно ухудшать качество жизни, но часто остаются без лечения. По оценкам экспертов, с этим состоянием сталкивается около 11% населения мира.

Приложение обучает пользователей пяти основным методам КПТ: активации поведения, когнитивной реструктуризации, решению проблем, развитию уверенности в себе и техникам борьбы с бессонницей. Участники эксперимента использовали приложение в течение шести недель, после чего находились под наблюдением еще полгода. В исследовании было выделено три контрольные группы: одна использовала информационное приложение, другая — приложение для самодиагностики, а третья группа не получала никаких дополнительных вмешательств.

Результаты оказались впечатляющими. Использование приложения на протяжении шести недель позволило достичь устойчивого эффекта, который сохранялся до полугода. Пользователи отметили снижение симптомов не только депрессии, но и тревожности и бессонницы. Более того, по эффективности приложение сравнимо с действием антидепрессантов, и серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Научный руководитель работы, профессор Тошиаки Фурукава, отметил, что полученные результаты открывают новые горизонты для персонализированной поддержки. Приложение может быть адаптировано под индивидуальные потребности пользователей, предоставляя именно те навыки и методы, которые наиболее актуальны в конкретный момент.