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Ученые выяснили, чем опасно постоянное ношение фитнес-браслетов
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:25

1 мин.

Ученые выяснили, чем опасно постоянное ношение фитнес-браслетов

Мария Задорожная
Автор
Мужчина смотрит на смарт-часы
Фото AsiaVision, iStock
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Бельгийские ученые провели исследование и обнаружили, что использование фитнес-браслетов и смарт-часов может навредить психике. Результаты их работы опубликованы в Journal of Consumer Affairs (JСА).

Так, в эксперименте приняли участие 30 человек, которые активно использовали фитнес-браслеты и приложения для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья. При этом уровень вовлеченности добровольцев в использование устройств значительно варьировался. Некоторые испытуемые сначала проявляли не сильный интерес к трекерам, однако позже стали стабильно ими пользоваться. Другие участники, наоборот, изначально отличались стремлением использовать фитнес-трекеры, но со временем их энтузиазм поугас.

Но самым удивительным стал тот факт, что среди общего числа добровольцев сформировалась группа пользователей, где увлечение здоровым образом жизни переросло в одержимость. Они тратили чрезмерно много времени и усилий на изучение данных о своем здоровье, стремились довести до идеала показатели подвижности. По словам ученых, это негативно сказывалось на общем состоянии здоровья испытуемых — они испытывали стресс, что играло ключевую роль в ухудшении самочувствия.

Эксперты отметили, что пользователи воспринимали информацию от трекеров как достоверную, но игнорировали возможные ошибки в измерениях. Это привело к появлению навязчивого стремления как можно быстрее достичь определенных фитнес-целей, что вредило их благополучию.

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