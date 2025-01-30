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Ученые выяснили, что гнев на работе повышает креативность и продуктивность
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

Ученые выяснили, что гнев на работе повышает креативность и продуктивность

Мария Задорожная
Автор
Девушка злится на работе
Фото skynesher, iStock
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Группа ученых из Восточно-китайского педагогического университета обнаружила связь между гневом и творческой деятельностью. Они пришли к выводу, что гнев способен повысить креативность и продуктивность. Исследование специалистов опубликовано в научном журнале Cognition and Emotion (CAE).

По словам экспертов, гнев — это интенсивная эмоциональная реакция на угрозы или несправедливость, которая часто сопровождается физиологическим возбуждением. Поэтому исследователи провели комплексный анализ 23 научных работ в период с 2008 по 2024 год, в которых участвовали 2413 человек.

Ученые выяснили, что разгневанные участники лучше решали творческие задачи, особенно в тех случаях, где гнев вызывался искусственно. При этом наиболее заметная связь наблюдалась в ситуациях, когда необходимо было придумать неэтичные решения.

Однако авторы научной работы отметили, что гнев не оказывал влияния на тип задачи или временные ограничения.

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