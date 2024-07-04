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Ученые выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Ученые выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит сериал
Фото AntonioGuillem/istockphoto.com
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Ученые из МГППУ обнаружили, что любители сериалов имеют более более высокий уровень эскапизма (избегание реальности) и переживания одиночества. Однако такие люди относятся к затворническому образу жизни позитивно и видят в нем ресурс, пишет «Газета.Ru».

«Исследование показало, что люди, которые часто смотрят видео на стриминговых платформах, склонны уходить от реальности больше, чем те, кто этого не делает. Они также чаще чувствуют себя одинокими и отчужденными, но при этом позитивно относятся к одиночеству и видят в нем что-то полезное для себя. Однако, уровень удовлетворенности жизнью у них не отличается от тех, кто не смотрит видео на стриминговых платформах», — говорится в публикации.

Однако ученые подчеркнули, что значимых различий между группами по уровню субъективного качества жизни нет. По их словам, просмотр сериалов может выступать в качестве копинг-механизма, компенсируя некоторые недостатки жизни человека.

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