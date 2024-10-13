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Ученые выяснили, что одиночество приводит к деменции
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые выяснили, что одиночество приводит к деменции

Мария Задорожная
Автор
Одинокая девушка сидит на диване
Фото fizkes, iStock
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Ученые из Медицинского колледжа штата Флорида обнаружили, что одиночество повышает риск снижения когнитивных способностей на 15%, а развития деменции — на 31%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Mental Health (NMН).

Эксперты проанализировали данные о здоровье 600 тысяч человек из разных стран мира. Также они оценили социальные навыки добровольцев и попросили их уточнить, сколько времени они проводят с друзьями и семьей.

Результаты работы показали, что у людей, которые охарактеризовали себя как одинокие, увеличивается риск нарушения когнитивных функций на 15%. Кроме того, у них отмечалось увеличение вероятности развития деменции на 31%.


На основе полученных данных ученые предположили, что на здоровье мозга негативно влияет отсутствие необходимости применять умственные способности в социальной среде. Однако исследователи добавили, что одиночество — это фактор риска, который можно контролировать.

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