Ученые выяснили, что растения подают «крик» при нехватке воды и стрессе

Специалисты из Тель-Авивского университета во главе с Ицхаком Хаитом собрали записи звуков растений, которые были повреждены и которым не хватало влаги. Сделали они это с помощью микрофонов, установленных на расстоянии около 10 см от источника, и искусственного интеллекта. Работу ученые провели еще в 2019 году, но сейчас она прошла рецензирование. Об этом сообщили на портале «Хайтек».

В эксперименте были изучены растения помидоров и табака. Ученые пришли к выводу, что они подают своеобразные «крики» о помощи при обезвоживании или физическом повреждении. Для человеческого слуха они слишком высокочастотны, но при понижении до воспринимаемого уровня звучат так, как «будто кто-то яростно танцует чечетку на поле из пузырчатой пленки». На расстоянии трех-пяти метров эти сигналы могут различать другие растения, млекопитающие и насекомые.

По словам ученых, здоровые растения издают менее одного хлопка в час, а те, что находятся в стрессовой ситуации — порядка 11-35, в зависимости от вида и раздражителя. Самыми шумными в ходе эксперимента оказались томаты, пострадавшие от засухи — они издавали более 40 хлопков в час. Также ученые зафиксировали «крики» множества других растений: пшеницы (Triticum aestivum), кукурузы (Zea mays) и кактуса (Mammillaria spinosissima).

Исследователи полагают, что это открытие в будущем поможет вовремя отслеживать наличие признаков обезвоживания или болезней у сельскохозяйственных культур.

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