Ученые выяснили, что собаки чувствуют «запах стресса» от человека

Британские ученые выяснили, что способность собаки «унюхать» стресс человека по его поту и дыханию влияет на эмоциональное состояние питомца. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 18 собак в возрасте от 8 месяцев до 10 лет и их хозяева. Среди питомцев — два английских спрингер-спаниеля, два кокер-спаниеля, два лабрадора-ретривера, две овернские легавые, один уиппет, один золотистый ретривер, один миниатюрный пудель и семь метисов.

Сначала животных обучили распознавать разницу между хорошей и плохой ситуацией. Ученые ставили миску с едой в одно место, затем ставили такую же миску, но уже без еды, во второе место. Как только питомцы усвоили разницу между этими местами, они стали быстрее подходить к месту, где находилась еда. Но когда третья миска была поставлена на новое место, эксперты измерили время, которое потребуется собаке, чтобы подойти и исследовать ее. Если животное шло быстро, это было признаком оптимистичного настроя. И наоборот, если собака с неохотой подходила к новой миске, это указывало на ее более пессимистичное настроение.

Затем собаки прошли тот же тест, но уже были подвергнуты воздействию запахов пота и дыхания людей, которые не были их хозяевами. Эти запахи ученые собрали, когда участники расслаблялись, слушая звуковые эффекты, или испытывали стресс, проходя арифметический тест.

Исследователи обнаружили, что собаки, подвергшиеся стрессовому воздействию запахов, намного реже подходили проверить миску, независимо от ее местоположения. Но когда им давали понюхать расслабленного человека, животные подходили к мискам чаще, чем когда им давали тряпку с нейтральным запахом.