Ученые выяснили, откуда берется стыд и смущение

Ученые из Амстердамского университета провели эксперимент, чтобы объяснить механизмы покраснения лица. Они попросили добровольцев спеть в караоке сложные песни, а потом переслушать их в компании незнакомцев, пишет Proceedings of the Royal Society B.

В исследовании приняли участие 40 молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет. Сначала их попросили перед камерой исполнить популярные хиты, такие как Let It Go из мультфильма «Холодное сердце», песни Адель, Мэрайи Кэри и группы «Тату». После этого через неделю участники вернулись в лабораторию, где в компании незнакомцев пересмотрели видеозаписи своих выступлений. В это время у них измеряли температуру щек и фиксировали мозговую активность с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Результаты эксперимента показали, что добровольцы краснели чаще, когда смотрели на собственные выступления. Другие люди не вызывали у них бурных реакций. Кроме того, фМРТ показала, что покраснение лица связано с повышенной активностью мозжечка и зрительной коры, которые отвечают за эмоциональное возбуждение и обработку зрительной информации.

Ученые пришли к выводу, что покраснение лица может быть вызвано внезапной настороженностью при социальном воздействии, а не сложными социальными размышлениями.