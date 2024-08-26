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Ученые выяснили, почему кошки не любят закрытые двери
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

Ученые выяснили, почему кошки не любят закрытые двери

Мария Задорожная
Автор
Кошка у закрытой двери
Фото damedeeso/istockphoto.com
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Американские ученые выяснили, почему многие домашние кошки не любят закрытые двери и пытаются во что бы то ни стало попасть за них.

Как сообщает портал Live Science, царапание дверей и просовывание лап в дверной проем обусловлено кошачьей психологией, которая сочетает врожденное любопытство и страх лишиться привычных возможностей.

По словам экспертов, закрытая дверь влияет на три важных для кошек фактора — лишает их свободы действий, не дает контролировать территорию и создает перемены в обстановке. При этом питомцы не понимают, что дверь закрыта лишь на время, поэтому любая недоступность привычного места воспринимается как постоянная.

Ученые пояснили, что кошек интересует не само пространство, а возможность доступа к нему. Поэтому они часто не заходят в помещение, куда только что отчаянно пытались попасть.

Исследователи советуют владельцам кошек быть последовательными и постоянно держать закрытыми те комнаты, куда они не хотят пускать любимцев.

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