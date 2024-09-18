Ученые заявили, что классическая музыка помогает в борьбе с депрессией

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что классическая музыка способна облегчить симптомы депрессии. Она синхронизирует определенные области мозга, ответственные за обработку как звука, так и эмоций, говорится в исследовании, опубликованном в Cell Reports.



В эксперименте приняли участие 23 пациента с депрессией. Каждому из них вживили электроды в мозг, с помощью которых ученые изучали, как мозг реагирует на грустную и веселую классическую музыку. Участникам включали Симфонию № 6 Чайковского и Симфонию № 7 Бетховена. Выяснилось, что независимо от того, была ли музыка грустной или веселой, пациенты испытывали удовольствие. Их эмоции подтверждали мозговые колебания.



Авторы исследования отметили, что антидепрессанты и психотерапия могут помочь не всем, а музыкальная терапия используется мало. Но благодаря проведенному исследованию ученые из Китая в сотрудничестве с врачами, музыкальными терапевтами, компьютерными учеными и инженерами планируют разработать медицинские приложения для смартфонов на основе музыкальной терапии.