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Ученый объяснил, увеличится ли количество магнитных бурь из-за корональной дыры на Солнце
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:00

1 мин.

Ученый объяснил, увеличится ли количество магнитных бурь из-за корональной дыры на Солнце

Мария Задорожная
Автор
Магнитные бури
Фото murat4art, iStock
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В беседе с РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что солнечный ветер вокруг Земли значительно ускорится из-за возникшей на Солнце крупной корональной дыры. Однако это явление, скорее всего, не вызовет магнитных бурь.

«Корональные дыры, вообще говоря, явление противоположное солнечной активности, и обычно возникают на спокойном Солнце. Сейчас, после активного начала года, Солнце заметно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления», — сказал эксперт.

Ученый добавил, что корональные дыры могут вызывать сильные магнитные бури до третьего уровня, но говорить об увеличении их числа пока рано. Есть много неопределенных факторов, которые не позволяют сделать точный прогноз.

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