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В Алабино стартовал новый сезон Гонки Героев
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

В Алабино стартовал новый сезон Гонки Героев

Мария Маковей
Автор
Фото Пресс-служба «Гонка героев»
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20 апреля в Алабино стартовал 11 сезон легендарной Гонки Героев. На московский полигон вышли 2700 любителей спорта, в том числе команды из 60 крупнейших компаний России. Им предлагалось преодолеть полосу препятствий длиной в 8,5 км, которая включала 30 испытаний на силу, выносливость и командную работу. Финальным испытанием по традиции стал восьмиметровый «Эверест», полностью обновленный перед новым сезоном.

«Впереди интересный сезон — будет большое количество проектов, а Гонка Героев пройдет в совершенно новых городах: Омске, Воронеже и Волгограде. С каждым годом мы стараемся обновлять препятствия, формат участия, строить новые трассы для того, чтобы еще больше людей могло пристраститься к спорту», — отметил директор проекта Денис Анников.

Удивительно, но для одной из команд Гонка Героев стала признанием в любви не только к спорту, но и друг к другу. На открытии нового сезона состоялась настоящая свадьба. Также Гонка стала финальным этапом для стажеров на позицию инструкторов. И, конечно, команда «СЭ» приняла участие в забеге.

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