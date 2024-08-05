Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Алабино стартует третья «Гонка Героев» в сезоне
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:45

1 мин.

В Алабино стартует третья «Гонка Героев» в сезоне

Мария Задорожная
Автор
Гонка Героев
Фото Соцсети Гонки Героев
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

10 августа на подмосковном полигоне Алабино состоится третий экстремальный забег этого сезона — «Гонка Героев». В спортивном мероприятии примут участие около 3500 человек.

«Августовский забег с препятствиями в Алабино — это третья в сезоне подмосковная «Гонка Героев», а следующая, заключительная, пройдет в сентябре в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева. В этот раз мы традиционно увеличили количество слотов, но кажется, что никогда не бывает достаточно. И это прекрасно: значит, интерес к спорту только растет, а люди все чаще выбирают проводить свои выходные активно», — рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш.

Так, поклонников экстремального спорта ждет трасса длиной 8,5 км с многочисленными рвами, преградами из воды и грязи и 30 испытаний на силу и выносливость. Не обошлись в этот раз и без препятствия «проем из шин», где участники должны пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием по традиции станет подъем по канату на восьмиметровый «Эверест».

Пройти гонку может любой желающий в возрасте от 18 лет. Доступны два формата участия: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Кроме того, отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие более 1200 человек из крупнейших компаний России, которые поборются за звание лучшей в рамках Корпоративного чемпионата. Для сотрудников банковской сферы проводится отдельный Банковский чемпионат, в котором примут участие около 30 команд.

0
Новости холдинга
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже