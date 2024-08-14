В Анапе пройдут Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

С 6 по 9 сентября в поселке Сукко, Анапа, пройдут Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Организаторы спортивного мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) и Министерство спорта РФ.

Так 6 сентября состоятся соревнования «Море надежд» среди спортсменов-любителей, а с 7 по 9 сентября — всероссийские соревнования среди профессионалов, которые станут отборочными для Кубка России и международных соревнований. Планируется, что в состязании примут участие 350 спортсменов и тренеров из 24 регионов страны.

В программе пять официальных категорий фитнес-аэробики: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Также накануне соревнований пройдут всероссийские учебно-тренировочные сборы с мастер-классами, лекциями, семинарами и аттестацией для судей. А одним из самых ярких событий станет флешмоб «Небо России» с участием всех спортсменов, собравшихся в эти дни в Анапе. Кроме того, на соревнованиях впервые будет представлен новый технический регламент по фитнес-аэробике.

«Всероссийское состязание в Анапе позволит командам качественно подготовиться к предстоящему Кубку России и международному турниру, который пройдет в декабре в Москве. В отсутствие зарубежных соревнований мы будем проводить его с участием стран СНГ, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока», — отметил президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Также соорганизатором соревнований в Анапе выступает региональное отделение Федерации фитнес-аэробики России по Краснодарскому краю.