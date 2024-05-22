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В Анапе пройдут забеги IRONLADY & STARKIDS
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:30

1 мин.

В Анапе пройдут забеги IRONLADY & STARKIDS

Мария Маковей
Автор
Забеги IRONLADY & STARKIDS.
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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25 мая в Анапе стартует спортивный сезон IRONSTAR на Черноморском побережье, в рамках которого пройдут женские и детские забеги IRONLADY & STARKIDS.

Соревнования начнутся 26 мая с детского забега STARKIDS. Первыми на старт выйдут бегуны в возрасте от 0 до 6 лет, им нужно преодолеть дистанцию 500 м, а затем ребята постарше (от 7 до 12 лет) попробуют свои силы в забеге на 1000 м. Самые маленькие атлеты тоже смогут «пробежать» дистанцию на руках у родителей или в коляске.

Кроме того, юных спортсменов ждет заряжающая разминка вместе с аниматорами, а на финише каждому маленькому бегуну вручат памятную медаль.

Чуть позже на старт выйдут участницы женского забега IRONLADY. Им предстоит пробежать небольшую дистанцию 5 км, которая будет комфортна для спортсменок с любым уровнем подготовки. На финише всех девушек будут ждать медаль и цветы.

Также попробовать свои силы и улучшить результат смогут и профессиональные спортсменки. Для них стартует кластер «Элита». Стать его участницей могут любительницы спорта в возрасте от 14 лет.

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