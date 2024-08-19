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В АТОР назвали более дешевую альтернативу Сочи в бархатный сезон
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

1 мин.

В АТОР назвали более дешевую альтернативу Сочи в бархатный сезон

Мария Задорожная
Автор
Крымская бухта
Фото possum1961/istockphoto.com
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В ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в бархатный сезон отдых в Крыму обойдется россиянам дешевле, чем в Сочи.

Так неделя отдыха в сентябре в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» будет стоить на 20-30% меньше, чем в олимпийском Сочи. Однако крымский all inclusive, как утверждает АТОР, будет менее разнообразным и богатым по объему предоставляемых услуг.

«С учетом стабильного спроса топовые отели Крыма в первый осенний месяц снизят цены примерно на 10% относительно августа. В целом на бархатный сезон туры в Крым обойдутся на 10-30% дешевле, чем в высоком сезоне», — говорится в публикации на официальном сайте АТОР.


Также Ассоциация приводит данные сервиса «Алеан», которые гласят, что в бархатный сезон номер на семь ночей в отеле «три звезды» с питанием «все включено» в Крыму сейчас стоит около 39 тысяч рублей за двоих. А Сочи аналогичный отдых будет стоить от 54 тысяч рублей.

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