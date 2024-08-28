В центре Москвы появились 7 новых загадочных билбордов

Вдоль Садового кольца появились загадочные билборды с белым Кроликом. Это новая рекламная кампания российского дизайнерского бренда KChTZ (Кролик что-то знает). В кампейне «7 билбордов в границах ЦАО» бренд раскрыл ключевые элементы своего ДНК. Один из которых — «conversation piece».

Это термин из сферы модной индустрии, означающий вещь, из-за которой может завязаться разговор незнакомых людей. Бренд создает именно такие изделия. Его миссия — разрушить лед в общении между людьми, сделать героев мегаполиса чуть ближе друг к другу. Для этого используются эстетические приемы, визуальные «крючки», за которые цепляется взгляд. Вроде выглядывающего кролика — маленького логотипа на нашивках изделий, за который так и хочется потянуть. Каждая коллекция KChTZ — это авторский взгляд на события в большом городе и его героев, некая визуальная хроника, написанная языком дизайна.

Новая коллекция Best of Moscow тоже нашла в себе отражение философии бренда. Она посвящена районам и округам города. Бренд рассказал истории героев мегаполиса, которые росли, учились, жили или работали в разных районах, округах столицы. Это то, что их отличает и объединяет одновременно.

В последней коллекции представлены изделия с наименованиями всех двенадцати административных округов Москвы и трех районов: Южный порт, Хамовники и Чертаново. В общей сложности дроп насчитывает 77 элементов гардероба (свитшоты, футболки, бомберы) в различном исполнении.

Фото KChTZ

Более подробно познакомиться с философией бренда можно на официальном сайте бренда, а увидеть 7 билбордов — до конца 2024 года, они будут динамично менять адреса местонахождения и путешествовать по всему Садовому кольцу.

KChTZ (Кролик что-то знает) — российский премиальный дизайнерский бренд повседневной одежды, созданный в 2021 году. Концепт коллекций бренда объединяет не только универсальность, но и общий яркий и ироничный стиль, представленный через историю виртуального персонажа — Кролика, за которым интересно наблюдать и вместе с ним следить за современными трендами в социальной и культурной жизни.