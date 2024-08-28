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В Геленджике состоится оздоровительная прогулка Кузница здоровья доктора Шишонина
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

В Геленджике состоится оздоровительная прогулка «Кузница здоровья доктора Шишонина»

Мария Задорожная
Автор
Прогулка
Фото WDnet/istockphoto.com/
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10 сентября в городе-курорте Геленджик пройдет массовая оздоровительная прогулка «Кузница здоровья доктора Шишонина». Организует мероприятие «Медицина здоровья» под руководством кандидата медицинских наук Александра Шишонина.

В событии примут участие 500 человек, они пройдут 11 километров (около 15 тысяч шагов). Маршрут пройдет вдоль живописной набережной. Прогулка начнется в 08.00 и продлится 3 часа. В конце участников ждут памятные призы.

Также доктор Шишонин проведет лекции и мастер-классы. Он расскажет, как сохранить здоровье и качество жизни, не прибегая к лекарствам, как правильно дышать, чтоб восстановить и усилить иммунитет, и как сохранить здоровье суставов. Кроме того, участники узнают, как предотвратить развитие гипертонии и диабета II типа и как избавиться от последствий стресса.

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