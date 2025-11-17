Видео
В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск

Мария Задорожная
Автор
Календарь на столе
Фото Chainarong Prasertthai, iStock

Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство проект поправки, предусматривающий исключение выходных из расчета календарных дней при подсчете ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщают РИА Новости.

Сейчас отпуск начисляется в размере 28 календарных дней, включая субботы и воскресенья. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, такая практика фактически «съедает» законные выходные, которые уже гарантированы работникам.

Инициаторы законопроекта уверены, что предложенные изменения позволят сотрудникам полноценно использовать положенные 28 дней отдыха и дополнительные оплачиваемые отпуски, делая их более полезными и удобными. По их словам, это будет соответствовать целям трудового права и принципам социального государства.

Выгодные для отпуска месяцы в&nbsp;2025 году.Турэксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

6
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»

  • Slim Tallers

    Так можно ещё добавить отдыха. Крупнейшие предприятия итак переходят на четырёхдневку.

    17.11.2025

  • Vitalick

    Опять на придумывают , а в итоге еще меньше получится :man_detective:

    17.11.2025

  • Микола Питерский

    Да никто это и рассматривать не будет. Чисто популизм: вот, мы о народе думаем! Чего стоит ЛДПР можно судить по их реальным делам, а конкретно, г-на Дегтярева

    17.11.2025

  • ngil

    Было уже такое, когда отпуск был 24 дня без учета выходных Что в лоб, что по лбу.

    17.11.2025

  • TORO

    Ну, тут палка о двух концах - отдыхать будешь больше, но заплатят столько же... А те, кто посменно работают - на них как эта инициатива будет распространяться? Потому что это было бы выгодно в случае посменной работы :thumbsup:

    17.11.2025

  • Ж и в о й

    Опять самим депутатам не хватает выходных, как я понимаю?) Всё никак не наездятся на свои Мальдивы, бедненькие наши.

    17.11.2025