В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск

Сегодня, 12:15
Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство проект поправки, предусматривающий исключение выходных из расчета календарных дней при подсчете ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщают РИА Новости.
Сейчас отпуск начисляется в размере 28 календарных дней, включая субботы и воскресенья. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, такая практика фактически «съедает» законные выходные, которые уже гарантированы работникам.
Инициаторы законопроекта уверены, что предложенные изменения позволят сотрудникам полноценно использовать положенные 28 дней отдыха и дополнительные оплачиваемые отпуски, делая их более полезными и удобными. По их словам, это будет соответствовать целям трудового права и принципам социального государства.
Slim Tallers
Так можно ещё добавить отдыха. Крупнейшие предприятия итак переходят на четырёхдневку.
17.11.2025
Vitalick
Опять на придумывают , а в итоге еще меньше получится :man_detective:
17.11.2025
Микола Питерский
Да никто это и рассматривать не будет. Чисто популизм: вот, мы о народе думаем! Чего стоит ЛДПР можно судить по их реальным делам, а конкретно, г-на Дегтярева
17.11.2025
ngil
Было уже такое, когда отпуск был 24 дня без учета выходных Что в лоб, что по лбу.
17.11.2025
TORO
Ну, тут палка о двух концах - отдыхать будешь больше, но заплатят столько же... А те, кто посменно работают - на них как эта инициатива будет распространяться? Потому что это было бы выгодно в случае посменной работы :thumbsup:
17.11.2025
Ж и в о й
Опять самим депутатам не хватает выходных, как я понимаю?) Всё никак не наездятся на свои Мальдивы, бедненькие наши.
17.11.2025