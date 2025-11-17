В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск

Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство проект поправки, предусматривающий исключение выходных из расчета календарных дней при подсчете ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщают РИА Новости.

Сейчас отпуск начисляется в размере 28 календарных дней, включая субботы и воскресенья. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, такая практика фактически «съедает» законные выходные, которые уже гарантированы работникам.

Инициаторы законопроекта уверены, что предложенные изменения позволят сотрудникам полноценно использовать положенные 28 дней отдыха и дополнительные оплачиваемые отпуски, делая их более полезными и удобными. По их словам, это будет соответствовать целям трудового права и принципам социального государства.