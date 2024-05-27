В июне в «Никола-Ленивце» состоится спортивно-музыкальный фестиваль

С 7 по 9 июня в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области состоится летний спортивно-музыкальный фестиваль Тинькофф Sport-Marafon Fest. Хедлайнером мероприятия станет группа The Hatters. Кроме того, на сцену выйдут Найк Борзов, Операция Пластилин, Драгни, Видеокассета твоих родителей, а также DJ Freddisson, Steppa Style aka Stepski & DJ Powet и другие музыканты.

«Мы стараемся соблюдать баланс жанров и исполнителей так, чтобы аудитория фестиваля точно могла найти что-то по душе. В прошлом году на двух сценах фестиваля выступили 12 артистов. В 2024 году на фестивале планируется три тематические музыкальные сцены», — отметила концертный директор фестиваля Елена Белоусова.

Территорию парка разделят на несколько кластеров: спортивный, музыкальный, жилой и партнерский. А основная часть событий будет происходить на поле возле арт-объекта «Ротонда». Но забеги и велозаезды пройдут в один круг (дистанция 120 км) по территории «Никола-Ленивца» и национального парка «Угра».



Всего участникам будут доступны более 15 вариантов спортивного досуга. Например, новички могут выбрать ночной забег на 5 км, «фановое» ориентирование или скандинавскую ходьбу по экскурсионному маршруту. Для более опытных спортсменов подготовлены трейловые дистанции, велозаезды и спортивное ориентирование. Для самых ярых фанатов спорта организаторы подготовили четырех- и восьмичасовой рогейн (вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, — прим. ред.).



Также на территории фестиваля будет работать зона йоги, катания на сапах. Кроме того, пройдут лекции, мастер-классы и экскурсии. Для юных любителей спорта организуют детский лагерь с аниматорами, зоной для активных игр и английским клубом.