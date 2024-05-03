В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.

22-28 июля в деревне Петрово Калужской области, а именно в парке-музее ЭТНОМИР, состоится фестиваль М.И.Р. В мероприятии примут участие более 15 тысяч человек, которые интересуются самопознанием, духовными практиками и хотят провести время в кругу близких.

Фестиваль продлится семь дней. Гостей ждет более 100 лекций и мастер-классов, свыше 50 арт-объектов и фуд-зоны с мировой кухней, разнообразные духовные практики и ярмарка. Кроме того, посетители мероприятия смогут насладиться насыщенной музыкальной программой.

В качестве хедлайнеров фестиваля выступят знаменитый китаевед и писатель Бронислав Виногродский, актриса Ирина Горбачева, певица и актриса Сати Казанова и многие другие.

Также в мероприятии примут участие известные научные эксперты: врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, психофизиолог, доктор биологических наук Александр Каплан, доктор биологических наук, профессор РАН, эксперт в области генетики и геронтологии Алексей Москалев и другие.

Кроме того, организаторы фестиваля подготовили для гостей множество разных сюрпризов. Так, имена некоторых спикеров пока держатся в тайне.