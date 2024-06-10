В МГУ завершился фотоконкурс «Пиксельный рейв — 2024» со специальной номинацией от «СЭ»

В МГУ имени М.В. Ломоносова завершился ежегодный фотоконкурс «Пиксельный рейв», который организовала Профсоюзная организация университета. Всего в мероприятии приняли участие более 350 человек, это были как обучающиеся и сотрудники МГУ, так и студенты других московских вузов.

Участники смогли попробовать свои силы в 10 номинациях на разные темы: от науки и городских пейзажей до макромира и игры света на пленочных снимках.

Редакция «Спорт-Экспресса» представила специальную номинацию «Сними Эксклюзив». Ее участники должны были прислать работы на тему того, как они видят здоровый образ жизни. Лучшими в данной номинации стали:

1 место. Титков Евгений с работой «Начало комбинации».

Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

2 место. Тананыкин Антон с работой «Серферы на Халактырском пляже. Камчатка».

Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

3 место. Полошевец Таисия с работой «Вверх».

Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

Победитель получил возможность пройти стажировку в редакции «СЭ».

Отметим, что «Спорт-Экспресс» не первый год сотрудничает с Профсоюзной организацией МГУ. В планах — расширять дальнейшее взаимодействие и открывать новые возможности для студентов.