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В МГУ завершился фотоконкурс «Пиксельный рейв — 2024» со специальной номинацией от «СЭ»
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

В МГУ завершился фотоконкурс «Пиксельный рейв — 2024» со специальной номинацией от «СЭ»

Мария Маковей
Автор
Фотоконкурс «Пиксельный рейв» в МГУ
Фото ASKA/istockphoto.com
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В МГУ имени М.В. Ломоносова завершился ежегодный фотоконкурс «Пиксельный рейв», который организовала Профсоюзная организация университета. Всего в мероприятии приняли участие более 350 человек, это были как обучающиеся и сотрудники МГУ, так и студенты других московских вузов.

Участники смогли попробовать свои силы в 10 номинациях на разные темы: от науки и городских пейзажей до макромира и игры света на пленочных снимках.

Редакция «Спорт-Экспресса» представила специальную номинацию «Сними Эксклюзив». Ее участники должны были прислать работы на тему того, как они видят здоровый образ жизни. Лучшими в данной номинации стали:

1 место. Титков Евгений с работой «Начало комбинации».

Титков Евгений, «Начало комбинации»
Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

2 место. Тананыкин Антон с работой «Серферы на Халактырском пляже. Камчатка».

Тананыкин Антон, «Серферы на Халактырском пляже. Камчатка».
Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

3 место. Полошевец Таисия с работой «Вверх».

Полошевец Таисия, «Вверх».
Фото Пресс-служба Профсоюзной организации МГУ

Победитель получил возможность пройти стажировку в редакции «СЭ».

Отметим, что «Спорт-Экспресс» не первый год сотрудничает с Профсоюзной организацией МГУ. В планах — расширять дальнейшее взаимодействие и открывать новые возможности для студентов.

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