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В Москве откроется сезон лыжных соревнований TOPSKI FAMILY от Александра Панжинского
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:55

1 мин.

В Москве откроется сезон лыжных соревнований TOPSKI FAMILY от Александра Панжинского

Мария Задорожная
Автор
Соревнования TOPSKI FAMILY от Александра Панжинского
Фото Соцсети
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22 декабря в Москве в Одинцовском парке стартует сезон семейных лыжных соревнований TOPSKI FAMILY от призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Участники состязаний смогут показать себя на дистанциях от 600 м до 10 км в зависимости от возраста.

На финише каждого спортсмена наградят уникальной медалью-пазлом и особым новогодним подарком.

Также всех участников соревнований ждет развлекательная программа и лотерея с призами. Кроме того, будет работать полевая кухня, где все желающие смогут попробовать гречневую кашу с тушенкой.

Чтобы принять участие в лыжных соревнованиях, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

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