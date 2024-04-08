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В Москве откроют центры ментального здоровья
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:15

1 мин.

В Москве откроют центры ментального здоровья

Мария Маковей
Автор
Психологическая помощь.
Фото MTStock Studio/istockphoto.com
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила телеканалу «Россия 24», что в ближайшие месяцы в Москве откроется два центра ментального здоровья. Работать они будут в пилотном режиме.

«По поручению мэра мы приняли решение открыть в Москве центры ментального здоровья, где будет москвичам предложено получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь», — сказала Ракова.

По словам заммэра, жители Москвы в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и перепадов настроения смогут пройти современную диагностику и полное амбулаторное лечение в центрах. Также пациенты смогут получить консультации психологов, как в индивидуальном формате, так и в рамках групповой терапии. Кроме того, предусмотрены онлайн-консультации.

«Если этот проект понравится москвичам, то тогда пилотный проект сделаем базовым и сформируем такую сеть на территории всего города», — добавила вице-мэр.

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