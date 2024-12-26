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В Москве прошел новогодний бранч с легендами спорта
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

2 мин.

В Москве прошел новогодний бранч с легендами спорта

Мария Задорожная
Автор
Новогодний бранч ветеранов спорта
Фото Пресс-служба фонда «Дополнительное время»
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Накануне, 25 декабря в московском ГУМе состоялся новогодний бранч с ветеранами спорта. На мероприятии собрались более 60 титулованных спортсменов, олимпийских чемпионов и призеров разных лет. Они поздравили друг друга с наступающими праздниками, обменялись подарками, а также поделились планами на будущее. Организатором события выступил фонд «Дополнительное время».

В бранче приняли участие представители сразу 13 видов спорта: баскетбол, плавание, прыжки в воду, регби, теннис, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, гребля, водное поло, лыжи, шахматы и волейбол. Для спортсменов была подготовлена праздничная программа: поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, новогодний квиз, а также вручение подарков.

Новогодний бранч ветеранов спорта
Фото Пресс-служба фонда «Дополнительное время»

«Огромное спасибо Фонду за то, что собрали ветеранов разных поколений из разных видов спорта и тем самым дали возможность пообщаться между собой, поделиться новостями. Танцы заставили почувствовать себя молодым, а Дед Мороз вернул в детство», — поделился впечатлениями заслуженный тренер России по лыжным гонкам Альберт Вахрушев.

Новогодний бранч ветеранов спорта
Фото Пресс-служба фонда «Дополнительное время»

Напомним, что фонд «Дополнительное время» занимается системной поддержкой спортсменов разных возрастов после завершения спортивной карьеры.

«К сожалению, о ветеранах спорта вспоминают достаточно редко. А ведь их желание быть полезными, их горящие глаза, твердость духа никуда не делись. Они знакомятся и друг с другом и с Фондом, мы узнаем их лучше, понимаем чем можем быть полезными друг другу. Наш девиз «Это все еще я» отлично передает это настроение. Поэтому мы регулярно собираем их вместе, поздравляем с праздниками, организуем ветеранские турниры», — отметила учредитель фонда Олеся Серегина.

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