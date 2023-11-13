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Сегодня, 17:00

В Москве прошел первый в России отраслевой форум «КорпСпорт — 2023»

Мария Маковей
Автор
Форум КорпСпорт-2023: награждение
Фото Пресс-служба Национальной премии в области развития корпоративного спорта
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10 ноября в Москве завершился первый в России форум по поддержке корпоративного спорта «КорпСпорт — 2023». Его организаторы — Ассоциация развития корпоративного спорта (АРКС) совместно со Школой Бизнеса «Синергия». Мероприятие состоялось при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Участниками форума стали владельцы и HR-директоры крупных российских компаний, представители государственных органов, спортсмены и бизнесмены.

Как отметил президент АРКС Илья Галаев, с каждым годом российские компании все больше вовлекаются в спортивные мероприятия.

«По нашим данным, рост интереса крупных игроков к этому направлению с 2019 года составил 15%», — рассказал глава АРКС.

Также в ходе пленарного заседания президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов поделился ключевыми направлениями развития спортивного будущего России, среди них:

— ранняя спортивная профориентация на уровне ДНК и двигательной активности;

— интеграция искусственного интеллекта;

— кибернизация спорта.

Кроме того, 10 ноября прошла церемония награждения «II Национальной премии в области развития корпоративного спорта», которую провела Ассоциация развития корпоративного спорта. Было представлено 22 номинации.

Подробнее о форуме — на официальном сайте мероприятия.

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