В Москве прошла презентация проекта Лиги марафонов БРИКС

20 марта в Москве состоялась презентация проекта Лиги марафонов БРИКС. Ее организаторы рассказали, что ждет бегунов в текущем сезоне, какие изменения коснутся бегового сообщества и поделились планами по развитию проекта.

Первым этапом стало создание марафонской Лиги внутри страны. В нее вошли три крупнейших забега: Московский Марафон, марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Казанский марафон. В будущем организаторы планируют расширить международное сотрудничество и объединить до 10 забегов стран БРИКС. На данный момент с ними ведутся переговоры.

Кроме того, лига обещает уделять больше внимания не только высококлассной организации забегов, но и тщательно проработать мотивационную программу. Например, уже в этом сезоне бегуны, которые преодолеют две или три дистанции из запланированных, получат памятные сувениры, доступ к специальным сервисам во время забегов, а также возможность войти в специальный рейтинг — имя на отдельной стене марафонцев на Московском Марафоне.