В Москве пройдет массовая прогулка «Полумарафон здоровья доктора Шишонина»

18 мая 2024 года в рамках Национального проекта «Демография» и 300-летия РАН состоится «Полумарафон здоровья доктора Шишонина». Мероприятие охватит 9 районов Москвы, в нем примут участие уже свыше 1000 человек. Время начала прогулки — 10.00. Продолжительность маршрута — 23 км.

Полумарафон направлен на увеличение продолжительности жизни до 67 лет и более, снижение заболеваемости граждан хроническими заболеваниями, увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни и пр.

Участников прогулки ждут не только памятные призы, но и мастер-классы от врача, кандидата медицинских наук, руководителя некоммерческой организации «Медицина здоровья» Александра Юрьевича Шишонина. Эксперт расскажет, как сохранить здоровье суставов, избежать гипертонии, сахарного диабета, избавиться от последствий стресса и многое другое.

Зарегистрироваться на «Полумарафон здоровья доктора Шишонина» можно по ссылке.