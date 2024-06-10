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В Москве пройдет международный форум по нейронутрициологии
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:25

2 мин.

В Москве пройдет международный форум по нейронутрициологии

Мария Маковей
Автор
I Международный форум «Нейронутрициология»
Фото istockphoto.com/uschools
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14 и 15 июня в Культурном центре Сеченовского университета на Плющихе состоится I Международный форум «Нейронутрициология». Его организатором выступил Институт междисциплинарной медицины во главе с исполнительным директором, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, врачом-неврологом Алексеем Даниловым.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные ученые, врачи, нутрициологи и эксперты ресторанного бизнеса. Среди хедлайнеров заявлены Пол Клейтон — ведущий эксперт в области фармакопитания, сотрудник Института исследований питания, мозга и поведения в Оксфорде, Витторио Калабрезе — профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании и Роман Бузунов — эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии нарушений сна, заведующий Центром медицины сна.

В ходе мероприятия эксперты обсудят новый подход к продуктам питания, который предполагает, что еда может стать решением большинства проблем современного человека — от упадка сил и снижения мозговой активности до хронической бессонницы, тревоги и серьезных заболеваний, например, диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того, будет освещен широкий круг других тем, а именно:

  • как время приема пищи влияет на психоэмоциональное состояние и мышление;

  • какие нутриенты помогают управлять болью, а какие — не стареть;

  • как предупредить и скорректировать серьезные неврологические, эндокринные, иммунные нарушения при помощи еды;

  • взаимосвязь циркадных ритмов и гликемического индекса.

Помимо докладов, пройдут симпозиумы по женскому здоровью, нутриентной поддержке в эстетической медицине, здоровому сну, а также междисциплинарные дискуссии о применении БАДов и профстандартах образования в области нутрициологии.

Принять участие в форуме можно как лично, так и онлайн. Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

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