В Москве пройдет танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent

21 сентября в Москве в спортивном комплексе «Крылья Советов» состоится юбилейный танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent. На крупнейшем танцевальном событии России встретятся топовые танцоры со всего мира, чтобы отметить 15-летие фестиваля.

Так на мероприятие приедут легенда французского поппинга Сreesto и французский танцор Fabreezy, выступающий в жанре хип-хоп. В судейской команде — звезды мирового уровня, такие как Nelson из Франции, а также Tatsuo (Япония) и Joseph Go (Франция).

Также посетителей ждут отборочные туры, финальные баттлы и мастер-классы. Соревнования охватят различные уровни подготовки (от детей до профессионалов) и направления танцев: хип-хоп, паппинг, хаус, а также специальную категорию «Я против музыки», где участникам придется импровизировать под случайный трек.