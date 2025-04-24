В Москве пройдет второй этап турнира по боям на льду

26 апреля в Москве на «ВТБ Арене» состоится второй этап регулярного турнира по боям на льду. Организатор — Всероссийская федерация боев на льду. Соревнования состоятся в рамках проекта IСEFIGHTS, в них примут участие спортсмены из разных городов России и Белоруссии.

Бои пройдут в круге диаметром 9 м. По правилам спортсмены катаются на высокой скорости, сбивают друг друга, используют ударные техники. Клинч и добивание лежачего соперника запрещены.

Уже сформированы пары участников. Так, в категории легкого веса (70-80 кг) зрители увидят три зрелищных боя, в средней весовой категории (80-90 кг) — четыре. А бои в категории супертяжелого веса пройдут между двумя парами спортсменов. Кроме того, зрителей ждут соревнования женщин в легкой весовой категории (45-55 кг).

Победители второго этапа пройдут в полуфинал и смогут побороться за победу в регулярном турнире.