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В Москве пройдет второй этап турнира по боям на льду
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:05

1 мин.

В Москве пройдет второй этап турнира по боям на льду

Мария Задорожная
Автор
Турнир по боям на льду OLIMPBET
Фото Пресс-служба Всероссийской Федерации по боям на льду
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26 апреля в Москве на «ВТБ Арене» состоится второй этап регулярного турнира по боям на льду. Организатор — Всероссийская федерация боев на льду. Соревнования состоятся в рамках проекта IСEFIGHTS, в них примут участие спортсмены из разных городов России и Белоруссии.

Бои пройдут в круге диаметром 9 м. По правилам спортсмены катаются на высокой скорости, сбивают друг друга, используют ударные техники. Клинч и добивание лежачего соперника запрещены.

Уже сформированы пары участников. Так, в категории легкого веса (70-80 кг) зрители увидят три зрелищных боя, в средней весовой категории (80-90 кг) — четыре. А бои в категории супертяжелого веса пройдут между двумя парами спортсменов. Кроме того, зрителей ждут соревнования женщин в легкой весовой категории (45-55 кг).

Победители второго этапа пройдут в полуфинал и смогут побороться за победу в регулярном турнире.

«В России бои на льду становятся все более популярным видом спорта, привлекая как профессионалов из других видов, так и любителей, желающих испытать себя на прочность. Поэтому проведение регулярных турниров — это большое событие для всего спортивного сообщества. Вся команда, работающая над подготовкой турниров, тщательно продумывает каждый аспект с колоссальным вниманием и профессионализмом, начиная с карда бойцов, заканчивая безопасностью участников и зрителей. Так что я уверен, что нас ждет очередной яркий турнир по боям на льду», — отметил президент Всероссийской федерации боев на льду Александр Маркеев.
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