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В Москве пройдут международные соревнования по фитнес-аэробике
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

1 мин.

В Москве пройдут международные соревнования по фитнес-аэробике

Участницы турнира по фитнес-аэробике
Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России
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C 14 по 18 декабря в Москве, на Волейбольной арене «Динамо» состоятся всероссийские и международные соревнования по фитнес-аэробике. Организатором выступает Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ. В турнире примут участие российские спортсмены, а также сборные из Индии, Кубы, Пакистана, Перу, ЮАР и Бразилии.

«У нашей федерации уже был опыт проведения международных соревнований, сейчас мы возрождаем традицию», — заявила президент ФФАР Татьяна Полухина.

Соревнования пройдут по пяти официально аккредитованным спортивным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Турнир по аэробике получил название MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP, а по хип-хопу —  MISHKA HIP HOP CHAMP.

Победители получат традиционные кубки в виде матрешки и мишки, а также специальные призы с исконно русскими элементами — хохломой и гжелью. Призовой фонд соревнований — 1 800 000 рублей.

Кроме того, участников и зрителей ждет праздничная предновогодняя программа с Дедом Морозом и подарками.

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