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В Москве состоится масштабный фестиваль спорта
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:05

1 мин.

В Москве состоится масштабный фестиваль спорта

Мария Маковей
Автор
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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21 апреля на территории олимпийского комплекса «Лужники» стартуют масштабные соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. В мероприятии примут участие 2 000 спортсменов.

Так в рамках соревнований пройдут женский и детские забеги, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8. Теперь посоревноваться участники смогут в составе эстафетных команд.

Первыми 21 апреля на старт выйдут участники триатлонной гонки на дистанции 1/8. Они поэтапно преодолеют 380 м вплавь, 20,5 км во время велогонки и 5 км в рамках забега. Продолжением спортивного воскресенья станет женский забег IRONLADY на 5 км. А завершится фестиваль детским забегом STARKIDS. Юные атлеты от 0 до 7 лет попробуют свои силы на дистанции 500 м, а спортсмены от 8 до 12 лет — 1000 м.

«Мы рады вновь встретиться с любителями спорта на открытии сезона триатлона, который обещает быть насыщенным в этом году. Участников ждут новые локации и новые возможности. Старт в Москве — отличный шанс попробовать себя в триатлоне, а также провести спортивные выходные с семьей», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

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