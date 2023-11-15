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Сегодня, 15:00

В Москве состоится международный фестиваль танца «Гранде Фиеста»

Мария Маковей
Автор
Пары танцуют сальсу и бачату
Фото Пресс-служба фестиваля танца «Гранде Фиеста»
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18 и 19 ноября в Москве на площадке «Арбат 21» для поклонников латиноамериканских танцев состоится самое яркое событие этого года — международный танцевальный фестиваль «Гранде Фиеста».

Мероприятие готовит опытная команда организаторов во главе с чемпионом России по бачата-шоу — Алексеем Колесниковым.

«Нам важно сделать не просто фестиваль для танцоров, но и создать настоящий праздник для всех гостей», — отмечает Алексей.

В течение двух дней блистательные танцоры и хореографы из разных городов России, Испании, Италии и Аргентины будут проводить профессиональные мастер-классы и лекции для гостей фестиваля.

Также в программе мероприятия — живая музыка, показательные выступления именитых танцоров, танц-маркет, фудкорт, фотозона в стиле «Карибский шик» и авторские коктейли.

Хедлайнеры праздничного вечера — популярный певец Алексей Воробьев и солист театра Градский Холл, участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров.

Кроме того, в ходе фестиваля состоится гала-конкурс среди любителей и профессионалов сальсы и бачаты. Их будет оценивать профессиональное жюри в разных номинациях: соло-выступление, дуэты, групповые выступления и Pro-Am. Призовой фонд турнира — 350 000 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля или выиграть в конкурсе от «СЭ».

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