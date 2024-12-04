В Москве состоится Всероссийский турнир по детскому регби

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7 декабря с 10:00 до 19:00 в Москве, в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА пройдет Всероссийский турнир по детскому регби «Лига будущих чемпионов — 1 тур». В соревнованиях примут участие 36 команд из 15 регионов России. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером соревнований.

Гостей и участников соревнований ждет насыщенная шоу-программа, детское развлекательное пространство «ДОБРО» и выступление победительницы шоу «Голос. Дети» Олеси Казаченко. Турнир откроют почетные гости, среди которых представители Российского Фонда Мира. К событию также присоединяться партнеры из Африки и Сирии.

Фото Пресс-служба «Лиги будущих чемпионов»

Мероприятие организует Национальный благотворительный фонд развития детского регби при поддержке Федерации Регби России. Вход свободный для всех желающих.