Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Москве состоится Всероссийский турнир по детскому регби
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

В Москве состоится Всероссийский турнир по детскому регби

Детское регби
Фото Пресс-служба «Лиги будущих чемпионов»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

7 декабря с 10:00 до 19:00 в Москве, в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА пройдет Всероссийский турнир по детскому регби «Лига будущих чемпионов — 1 тур». В соревнованиях примут участие 36 команд из 15 регионов России. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером соревнований.

Гостей и участников соревнований ждет насыщенная шоу-программа, детское развлекательное пространство «ДОБРО» и выступление победительницы шоу «Голос. Дети» Олеси Казаченко. Турнир откроют почетные гости, среди которых представители Российского Фонда Мира. К событию также присоединяться партнеры из Африки и Сирии.

Лига будущих чемпионов 2024-2025
Фото Пресс-служба «Лиги будущих чемпионов»

Мероприятие организует Национальный благотворительный фонд развития детского регби при поддержке Федерации Регби России. Вход свободный для всех желающих.

Дети
Увлечения
Новости холдинга
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже