В Москве состоялся благотворительный забег «Самое время жить»

28 июля в Москве в парке Победы на Поклонной горе состоялся третий благотворительный забег «Самое время жить». Его организатором выступил Фонд борьбы с лейкемией в поддержку взрослых пациентов с диагнозом «рак крови».

К событию присоединились около 3 тысяч человек — участников, болельщиков и гостей. По предварительным данным, было собрано 13 миллионов рублей. Средства направят на помощь людям, которые нуждаются в срочном лечении заболеваний системы крови.

«Я счастлива испытывать ни с чем не сравнимое наслаждение от возможности объединить тысячи совершенно разных людей вокруг идеи помощи другим, вокруг любви и жизни!» — рассказала генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян.

На соревновании было несколько дистанций. Для детей до 6 лет и их родителей — 500 м. Ребята от 7 до 13 лет могли пробежать 1 км, а атлеты 14 лет и старше стартовали от 2 до 10 км. Участники всех дистанций получили памятные медали. Кроме того, в рамках мероприятия прошло состязание за второй в истории Кубок фонда.

Во время проведения забега и накануне, в день выдачи стартовых пакетов, 74 человека сдали кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга. Также на забеге сотни людей написали слова поддержки тем, кто сейчас борется с болезнью. Эти открытки команда фонда передаст пациентам онкоцентров.

«Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером мероприятия. Несколько сотрудников издания поучаствовали в забеге и преодолели дистанцию 5 км.