В Москве состоялся Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»

С 15 и 16 октября в Москве проходил Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье». Его хедлайнерами стали ведущие российские и зарубежные врачи в области превентивной медицины, специалисты wellness и beauty-индустрии. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

В ходе форума были затронуты три ключевые темы — красота, ум и любовь. Гости могли обсудить практически все аспекты, влияющие на качество жизни современного человека и помогающие ему стать здоровым.

Так организатор форума Алексей Данилов отметил, что население страны применяет огромное количество лекарственных препаратов, при этом люди все равно не становятся здоровее. Поэтому сегодня можно говорить о настоящей эпидемии хронических заболеваний. А причина этого — неосознанное отношение к своему организму и отсутствие системного подхода к решению проблем со здоровьем.

В ходе дискуссии участники мероприятия пришли к выводу, что решением данной проблемы может быть междисциплинарный диалог, который и возник в рамках форума.