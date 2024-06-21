В Москве состоялся международный форум по нейронутрициологии

14 и 15 июня в Москве проходил I Международный форум «Нейронутрициология». Его организатором выступил Сеченовский университет по инициативе Института междисциплинарной медицины.

На площадке форума встретились 50 спикеров, 400 участников посетили мероприятие лично, а 600 человек стали участниками события онлайн.

Российские и зарубежные ученые в ходе встречи обсудили, почему пищевое поведение отражается на здоровье головного мозга и организма в целом, что превращает еду в лекарство и как поход в ресторан может стать инвестицией в иммунитет.

«Человек будущего — счастливый человек, свободный в своем выборе, здоровый, красивый и молодой, независимо от цифры в паспорте. Мы хотим показать современному миру, что врач может помочь наслаждаться жизнью, а ресторан вполне способен заменить больницу, если хорошо знать и понимать свой организм и относиться к нему с любовью. Этот раз — дегустационный, следующий форум проведем на более крупной площадке», — отметил основатель форума Алексей Данилов.

Хедлайнерами события стали приглашенные зарубежные ученые Пол Клейтон (Институт исследований питания, мозга и поведения, Оксфорд) и Витторио Калабрезе (Отделение биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании).