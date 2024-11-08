В Москве состоялся семейный спортивный фестиваль «Спортлэнд»

В Москве в Гостином дворе 1 и 2 ноября состоялся семейный фестиваль «Спортлэнд», посвященный «Году семьи» и Дню народного единства. «Спорт-Экспресс» выступил генеральным информационным партнером события.

В первый день «Спорт-экспресс» провел круглый стол на тему «Перспективы и направления развития семейного спорта», где выступили главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, двукратный обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Владислав Шаяхметов, лыжник и призер Олимпийских игр Александр Панжинский и другие видные общественные и политические деятели, руководители спортивных федераций и заслуженные спортсмены.

В течение двух дней в Гостином дворе работали 58 различных спортивных и развлекательных активностей, в которых можно было принять участие всей семьей. Всего мероприятие посетили более 15, 5 тысяч человек.