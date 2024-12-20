В Москве завершился международный турнир по фитнес-аэробике

С 14 по 18 декабря на волейбольной арене «Динамо» в Москве проходил международный турнир по фитнес-аэробике МATRESHKA&MISHKA с участием российских команд, а также спортсменов из Индии, Перу и Кубы. Организаторы соревнований — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) и Министерство спорта РФ в партнерстве с представителями зарубежных федераций фитнес-аэробики. Информационным партнером события выступил «Спорт-Экспресс».

В ходе турнира спортсмены выступали в пяти аккредитованных дисциплинах: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Победителем в старшей возрастной группе в категориях «Аэробика» и «Аэробика 5 человек» стали команды из Москвы, в категории «Степ-аэробика» победу одержали представители Республики Марий Эл. А первое место в категории «Хип-хоп» забрали спортсмены из Пензенской области.

Призовой фонд турнира составил 1 800 000 рублей. Победителям вручили кубки в виде матрешки и мишки, а также новогодние подарки.

«Это был грандиозный спортивный праздник с удивительной атмосферой. Наши зарубежные коллеги высоко оценили уровень турнира, популярность фитнес-аэробики в России и потенциал нашего спорта. За каждой иностранной делегацией, которая в этом году побывала в Москве, огромные сообщества спортсменов и искренний интерес к развитию фитнес-аэробики. Мы уже обсуждаем инициативы по обмену опытом и составляем календарь будущих международных турниров», — сказала президент ФФАР Татьяна Полухина.

В рамках события для спортсменов также провели мастер-классы по новым направлениям фитнес-аэробики и авторской хореографии.