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В Москве завершился сезон проката электросамокатов
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:15

1 мин.

В Москве завершился сезон проката электросамокатов

Мария Задорожная
Автор
Мужчина на электросамокате
Фото bortnikau, iStock
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В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов. Городской прокат в столице больше не доступен. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды», — говорится в публикации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объяснил, что в столице установилась стабильная минусовая температура, что стало причиной завершения сезона проката. Такая мера необходима для обеспечения безопасности пользователей.

Также чиновник добавил, что электросамокаты и велосипеды пользуются большим спросом среди москвичей. Особенно средства передвижения востребованы для поездок на короткие расстояния.

«Горожане совершили на них более 73 миллиона поездок в этом сезоне. В 85 процентах случаев транспорт арендовали с транспортной целью: добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», — сказал Ликсутов.

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