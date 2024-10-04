В наукограде Кольцово завершился XI Российский форум биотехнологий OpenBio

С 24 по 27 сентября в наукограде Кольцово (Новосибирская область) проходил ХI Российский форум биотехнологий OpenBio. В мероприятии приняли участие представители науки, бизнеса и государства, которые обсуждали стратегии для устойчивого развития биотехнологической отрасли и экономики страны.



«Площадка открытых коммуникаций — тот самый формат вне формата, который был найден, чтобы объединить миры науки, бизнеса, государства и общества в далеком 2014 году. И спустя десятилетие его востребованность только растет», — отметила основатель форума Юлия Линюшина.



Так, в течение четырех дней на площадках форума выступили более 200 экспертов, было проведено порядка 20 научных секций, круглых столов, дискуссий и мастер-классов. Всего в мероприятии приняли участие представители 59 регионов России и 13 стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Нигерию, Узбекистан, Китай, Молдавию, Сирию, Объединенные Арабские Эмираты, Киргизию, США, Тунис и Латвию. В онлайн-формате к OpenBio присоединились более 4400 человек.



Кроме того, для юных исследователей организаторы провели собственный форум, где более 120 школьников поделились индивидуальными разработками и изобретениями. Ребята получили обратную связь от старших коллег-ученых и, как следствие, мотивацию к увлечению.