В Петербурге пройдет международный турнир по сквошу White Nights Open 2024

С 14 по 16 июня в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по сквошу White Nights Open 2024, в котором примут участие более 300 игроков. Организатор соревнования — крупнейший сквош-клуб России RC Club.

В рамках трехдневного турнира пройдет более 600 зрелищных матчей среди мужчин и женщин разных уровней подготовки. Кроме того, в 2024 году игры будут проводиться сразу в трех клубах Петербурга: RC Club, «Лига» и «Октябрь».

«White Nights Open 2024 станет не просто турниром, а праздником спорта, где страсть к сквошу и стремление к победе превратятся в незабываемые моменты для всех участников и зрителей. Это возможность увидеть этот вид спорта в его самой яркой и динамичной форме. Мы создаем не просто турнир, а атмосферу, где сквош становится искусством, а игроки — мастерами этого искусства», — отметил генеральный директор клуба-организатора Максим Стулий.

Призовой фонд турнира — более 90 000 рублей. Деньги разделят среди призеров профессиональных категорий. Победители любительских категорий получат ценные призы и награды от партнеров турнира.

Подробная информация размещена на официальной странице турнира и в социальной сети RC Club.