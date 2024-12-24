В Подмосковье прошла благотворительная лыжная гонка «Это все еще я»

21 декабря в Дубровицах, Подольского района, прошла благотворительная лыжная гонка «Это все еще я». Мероприятие состоялось в рамках новогоднего проекта от фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». В состязании приняли участие ветераны спорта и молодые лыжники.

Спортсмены разных возрастов показали себя в трех заездах — классический стиль на 1 км, и два старта свободным стилем — на 3 км и 5 км. Всего в гонках участвовали 96 лыжников, среди них знаменитые чемпионы — Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина. Самым возрастным спортсменом соревнований стала 91-летняя Клара Степановна Богатова, которая активно занимается спортом. Также среди звездных участников были замечены 77-летний Виктор Афанасьев и 74-летняя советская лыжница Любовь Уварова.

Также в гонках принял участие заслуженный тренер — Альберт Вахрушев, а разминку для участников провела советская лыжница, призер Олимпийских игр и чемпионка мира Рита Ачкина.

«Приятно встретить старых знакомых и новых лыжных энтузиастов. Надеюсь, что все больше молодежи будет зимой вставать на лыжи. Только посмотрите, как пожилые спортсмены с душой относятся к гонкам, действительно борются за первое место. Это может послужить только самым лучшим примером», — отметил Альберт Вахрушев.

Кроме того, мероприятие посетили другие звездные гости и легендарные спортсмены: олимпийский призер по гимнастике Антон Голоцуков, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, российские лыжницы Наталья Коростелева и Ольга Завьялова.