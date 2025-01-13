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В России может появиться четырехдневная рабочая неделя
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

В России может появиться четырехдневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает
Фото littlehenrabi, iStock
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В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, сообщают РИА «Новости».

«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — сказал чиновник.

Глава комитета подчеркнул, что сокращение рабочего времени следует компенсировать. Сделать это можно за счет финансов или современных технологий. По его словам, именно новейшие технологии должны позволить россиянам перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — резюмировал Нилов.

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