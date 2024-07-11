В России начнут штрафовать за отказ убирать за собакой

Сегодня, 14:05
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об административной ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.
Нарушениями будут считаться следующие случаи:
владелец не убирает за своим питомцем экскременты;
собака находится на детской площадке, на территории школы или детского сада;
животное гуляет без поводка и намордника;
питомец причинил ущерб чужому имуществу;
собака напала на другое домашнее животное и причинила ему увечья или даже смерть;
питомец напал на человека.
За несоблюдение правил содержания животного будут предусмотрены штрафы. Например, за отказ убрать продукты жизнедеятельности за собакой предусмотрен штраф до 1500 рублей, при повторном отказе — до 3000 рублей. Индивидуальных предпринимателей за подобные нарушения могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей.