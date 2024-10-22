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В России планируют ввести ЕГЭ по арабскому языку
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

В России планируют ввести ЕГЭ по арабскому языку

Мария Задорожная
Автор
Сдача экзамена
Фото Ritthichai, iStock
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Министерство просвещения Российской Федерации планирует через два года ввести ЕГЭ по арабскому языку в качестве шестого экзамена по выбору. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину и главе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент России и президент ОАЭ посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Во время посещения учебного заведения глава Минпросвещения рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями, пишет «Интерфакс».

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — отметил Кравцов.

На данный момент в действующий перечень ЕГЭ уже входят английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.

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