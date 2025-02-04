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В России проведут аналог песенного конкурса Евровидение
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:35

1 мин.

В России проведут аналог песенного конкурса «Евровидение»

Мария Задорожная
Автор
Сцена и сценический свет
Фото Standart, iStock
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Музыкальный аналог конкурса «Евровидение» пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Отечественное песенное состязание получило имя «Интервидение». Соответствующий указ о проведении мероприятия подписал Президент России Владимир Путин.

Председателем организационного комитета назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Дата проведения конкурса пока не установлена.

Однако ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что «Интервидение» планируется провести в сентябре 2025 года. По его словам, в конкурсе уже подтвердили свое участие около 20 стран. Приглашения также направили в страны СНГ, БРИКС, ШОС и ряд стран Латинской Америки.

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