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В России впервые запустят поезд с вагоном-спа
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

В России впервые запустят поезд с вагоном-спа

Мария Маковей
Автор
Девушка ждет поезд
Фото Zbynek Pospisil/istockphoto.com
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) презентовала обновленный состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в котором впервые появился вагон-спа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Кроме того, в поезде впервые появился ресепшн, где менеджер может ответить на любой вопрос пассажиров о поездке.

«Туристам здесь также предлагаются услуги стирки и глажки белья», — добавили в ФПК.

Экстерьер каждого вагона «Жемчужины Кавказа» посвящен одной из республик маршрута, их достопримечательностям и пейзажам. Также в составе поезда есть вагон-душ, ресторан и бар, спальный и люкс вагоны.

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