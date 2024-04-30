В России впервые запустят поезд с вагоном-спа

Федеральная пассажирская компания (ФПК) презентовала обновленный состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа», в котором впервые появился вагон-спа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Кроме того, в поезде впервые появился ресепшн, где менеджер может ответить на любой вопрос пассажиров о поездке.

«Туристам здесь также предлагаются услуги стирки и глажки белья», — добавили в ФПК.

Экстерьер каждого вагона «Жемчужины Кавказа» посвящен одной из республик маршрута, их достопримечательностям и пейзажам. Также в составе поезда есть вагон-душ, ресторан и бар, спальный и люкс вагоны.